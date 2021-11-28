Газоснабжающие компании Украины уже начали публиковать месячные тарифы на газ для населения, которые будут установлены в декабре.

Как передает "Хвиля", об этом говорится на сайте Газправды.

При этом месячные цены, которые компании предлагают на декабрь, достигают 40 гривен за кубометр. В частности, "ТАС Энергия страны" установила цену на газ по 38,35 гривен.

Компания "Светлогаз" установила тариф на декабрь немного ниже - 34,99 гривен.

А вот "Галнефтегаз" сохранил месячный тариф на декабрь, который является намного выгоднее - 7,99 гривен за кубометр.

Однако большая часть поставщиков от месячных планов отказались и оставили лишь годовое предложение, которое будет действовать для украинцев до 30 апреля 2022 года.

Так, базовые годовые фиксированные цены будут по-прежнему колебаться от 7,80 до 13,50 гривен за кубометр. Более того, некоторые предлагают годовой тариф ниже 8 гривен, в частности, ДК "Нафтогаз Украины". Он установил тариф на уровне 7,96 гривен за кубометр.

Самые высокие ценники на газ предлагает только Херсонская областная энергоснабжающая компания – 13,5 грн за куб.

Напомним, что ранее ДК "Нефтегаз Украины", выполняющая функции поставщика "последней надежды" (ПОН), предупредила, что с 1 декабря изменится льготная цена газа, действующая на уровне 7,96 гривен за кубометр. Таким образом, повышение коснется 500 тысяч домохозяйств, если они не заключат контракт с новым поставщиком.