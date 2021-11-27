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Большинство украинцев согласны с утверждением, что Голодомор 1932-1933 годов был геноцидом граждан.

Как пишет Слово и Дело, таковы данные опроса Социологической группы «Рейтинг».

Так, социологи выяснили, что 68% опрошенных украинцев знают о том, что в последнюю субботу ноября отмечается День памяти жертв голодоморов в Украине. Еще 24% отметили, что что-то слышали об этом, при этом 8% - вообще не знают.

85% опрошенных соглашаются с утверждением, что Голодомор 1932-1933 годов был геноцидом. Не согласны с этим 13% респондентов.

Тех, кто отрицают геноцид, больше всего на востоке и юге (каждый четвертый-пятый опрошенные в этих макрорегионах).

Группа «Рейтинг» провела опрос 19-21 ноября 2021 года среди 1600 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий.

Напомним, День памяти жертв голодоморов отмечается ежегодно в четвертую субботу ноября.

В ХХ веке украинцы трижды пережили массовый голод: в 1921-1923-м, 1932-1933-м и 1946-1947 годах. Впрочем, самым масштабным был Голодомор 1932-1933 годов – именно его называют геноцидом украинского народа, совершенным сталинским режимом.
ForUm

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