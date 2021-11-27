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Президент Владимир Зеленский несправедливо поступил по отношению к экс-руководителю Главного управления разведки Министерства обороны Василию Бурбе. Как верховный главнокомандующий, Зеленский должен защищать своих офицеров, а не публично критиковать.

Как пишет Слово и Дело, об этом заявил бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире телеканала «Украина 24».

«Сегодня я увидел беспрецедентную атаку на офицеров украинской армии, на разведчиков. Я такого никогда не видел и не ждал. Я не хотел бы, чтобы президент моей страны, верховный главнокомандующий допускал такой тон в отношении своих офицеров. Офицеры разведки всегда действуют на грани, на самых тонких линиях, рискуя жизнью, и всегда рассчитывая, что у них за спиной будет стоять государство, что их всегда защитят. А сегодня я увидел беспрецедентную атаку - эмоциональную, демонстрирующую обиженность. Так нельзя. Я хочу попросить президента и каждого из вас, кто слушает: этих людей нужно поддерживать - и генерала Бурбу, и тех офицеров, которых выгнали на улицу после того, что они делали для страны. Вне зависимости от того, что это сложная работа, каждый офицер и солдат должен знать - его поддержат. Без этого не будет обороны страны» - заявил он, комментируя критику Зеленского в адрес Бурбы во время пресс-конференции.
ForUm

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