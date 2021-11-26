Судебная реформа в Украине обязательно будет завершена, но это длительный и непростой процесс, заявил Владимир Зеленский во время пресс-марафона «30 вопросов президенту Украины».

Он подчеркнул, что внедрение этой реформы осуществляется при поддержке Офиса президента Украины. И именно по инициативе президента Верховная Рада уже приняла фундаментальные законы о работе Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и Высшего совета правосудия (ВСП).

«Это моя инициатива, и вы прекрасно знаете, что голосовала за эти законы именно партия «Слуга народа» и некоторые депутаты некоторых групп. Монобольшинство ответило на вопросы по голосованию. Далее их (эти законы, – ред.) нужно претворять в жизнь», – сказал Зеленский.

Президент отметил, что законы об ВККС и ВСП приняты именно в том формате, относительно которой был консенсус в украинском обществе, в судейской среде и который поддержали международные партнеры Украины.

В то же время президент убежден, что в конце концов процесс реформирования судебной системы будет завершен.

«Все это будет сделано. Все эти законы, которые были направлены от нас в Верховную Раду Украины – как бы ни было сложно – мы все это доведем до конца», – подчеркнул он.

Что касается Специализированной антикоррупционной прокуратуры, президент выразил убеждение, что избрание руководителя САП состоится до конца года.

«Ко мне обращались наши западные партнеры, послы. Они видят, что мы продвигаемся вперед. Я очень хочу, чтобы мы до конца года смогли избрать руководителя САП. Полностью это поддерживаю», – резюмировал Зеленский.