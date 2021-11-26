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Иностранные лидеры пытаются помочь в проведении переговоров между Украиной и Российской Федерацией, сказал Владимир Зеленский во время пресс-марафона «30 вопросов президенту Украины».

«Они хотят контактов между Офисом президента и администрацией президента России. Я думаю, что в ближайшее время Ермак (руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, – ред.) будет с ними контактировать», – сообщил Зеленский.

При этом глава государства отметил, что у Украины есть вызовы не только со стороны России, но и внутренние вызовы. В частности, он отметил, что получил информацию о намерениях организовать в стране смену государственной власти силовым путем. По словам Владимира Зеленского, есть даже аудиозапись, на которой некоторые лица из Украины обсуждают с лицами из России соответствующие вопросы и рассматривают возможность привлечения к этим процессам представителей украинского крупного бизнеса.
ForUm

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