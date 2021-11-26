Президент Владимир Зеленский сообщил, что назначил двух судей Конституционного суда по своей квоте.

Так он ответил на вопрос о «посадках», обещание которых было частью его предвыборной кампании.

«Мы начали судебную реформу, ее никто не начинал. Это большая борьба с судьями, есть нормальные судьи, но что есть, к сожалению, то, есть. Мы начали эту реформу очищения судов. Вы видели, какой кризис был с Конституционным судом. Кстати, я назначил двоих – все-таки мы победили этот момент, мы его переломили – двух новых судей от президента Украины до Конституционного суда из семи избранных», – сказал он.

По словам Зеленского, назначение он принял вчера, но не знает, обнародован ли указ. На сайте президента соответствующих документов пока нет.

В августе 2021 года ряд общественных организаций призвали Зеленского не проводить сейчас конкурс на судей Конституционного суда по своей квоте и не назначать судей КСУ на «юридически отсутствующие» вакансии, чтобы не усугублять таким образом конституционный кризис.

Как сообщал ForUm, 14 июля Кассационный суд в составе Верховного Суда признал незаконным указ Зеленского от 27 марта, которым он отменил указ своего предшественника Виктора Януковича о назначении Тупицкого судьей Конституционного Суда.

В ВС обосновали свое решение тем, что президент не имеет полномочий увольнять судью Конституционного Суда.

Президент Владимир Зеленский 29 декабря 2020 года подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца. 26 февраля своим указом президент продлил отстранение Тупицкого еще на один месяц.

Тупицкий обжаловал в ВС указы о своем отстранении от должности.

27 марта президент отменил указы экс-президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ.

Зеленский отметил, что указы Януковича с 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина отменены по результатам аудита указов экс-президента, проведенного во исполнение решения СНБО.