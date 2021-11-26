Почти 74% пострадавших в результате несчастного случая во время выполнения должностных обязанностей по итогам ІІІ кварталов 2021 года являются работниками отрасли здравоохранения. Большинство из них пострадали из-за острого профессионального заболевания COVID-19, сообщил Фонд соцстрахования.

Всего в течение 9 месяцев 2021 года Фонд зарегистрирован 9 861 пострадавшего от несчастных случаев/острых профессиональных заболеваний на производстве.

Из них 7270 человек являются работниками учреждений здравоохранения, из которых 7105 – пострадали в результате инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2.

Среди пострадавших в результате несчастных случаев всех видов за этот период больше медицинских сестер и братьев – 1 968 человек. Также среди наиболее опасных профессий семейные врачи (609 пострадавших), младшие медицинские сестры и братья по уходу за больными (554), младшие медицинские сестры и братья (461) и сестры и братья медицинские стационара (374).

Похожее распределение наблюдалось также по итогам 2020 года. До начала пандемии медицинские профессии не входили в список наиболее опасных за время ведения ФССУ учета несчастных случаев и профзаболеваний.

Напомним, случаи заболевания работников учреждений здравоохранения COVID-19 в результате выполнения должностных обязанностей являются острыми профессиональными заболеваниями и считаются несчастными случаями на производстве.