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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины позволило в кадровых документах указывать профессии в феминитиве.

Соответствующие изменения прописаны в приказе министерства  «Об утверждении Изменения №9 к национальному классификатору ДК 003:2010» от 18 августа, сообщает УНИАН.

«В КП профессиональные названия работ приводятся в мужском роде, кроме названий, которые применяются исключительно в женском роде (экономка, нянька, горничная, сестра-хозяйка, швея). По необходимости пользователя, при внесении записи о названии работы в кадровую документацию отдельного работника, профессиональные названия работ могут быть адаптированы для определения женского пола лица, выполняющего соответствующие работы», – говорится в документе.


Для примера, в кадровой документации можно указывать «инженер» или «инженерка», «станочник» – «станочница», «социолог» – «социологиня».
ForUm

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