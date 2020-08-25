Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины позволило в кадровых документах указывать профессии в феминитиве.



Соответствующие изменения прописаны в приказе министерства «Об утверждении Изменения №9 к национальному классификатору ДК 003:2010» от 18 августа, сообщает УНИАН.

«В КП профессиональные названия работ приводятся в мужском роде, кроме названий, которые применяются исключительно в женском роде (экономка, нянька, горничная, сестра-хозяйка, швея). По необходимости пользователя, при внесении записи о названии работы в кадровую документацию отдельного работника, профессиональные названия работ могут быть адаптированы для определения женского пола лица, выполняющего соответствующие работы», – говорится в документе.



Для примера, в кадровой документации можно указывать «инженер» или «инженерка», «станочник» – «станочница», «социолог» – «социологиня».