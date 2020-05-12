Митрополит Львовский и Галицкий Филарет сегодня принял онлайн-участие в XI Конгрессе медицинских сестер «Медсестры против COVID-19», который организован научно-практическим медицинским центром детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины.

Фото: Митрополит Филарет / Львовская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Львовской епархии, во время открытия форума владыка Филарет поздравил медсестер с Всемирным днем медицинских сестер, который отмечается 12 мая.

«Ежегодно Церковь участвует в Международном Конгрессе медицинских сестер. Уже 11-й год подряд мы благословляем его участников. […] Роль медицинской сестры в процессе лечения человека трудно переоценить, ведь она постоянно находится рядом с больным. Уход за пациентом, контроль за надлежащим выполнением процедур и врачебных назначений, физическая и психологическая поддержка - все это ложится на их хрупкие плечи», - отметил владыка Филарет.

Митрополит поблагодарил медсестер за помощь в лечении больных коронавирусом.

«Особого уважения и молитвы заслуживает самоотверженность медицинских сестер в деле помощи людям во время коронавиронавирусной эпидемии. Ведь этот новый мировой вызов требует от медиков высокой концентрации сил, побуждает их прилагать неимоверные усилия, быть максимально внимательными, сосредоточенными и осторожными», - сказал он.

Архиерей отметил, что служение медсестер имеет много общего с подвигом жен-мироносиц.

«Без сомнения, служение медицинских сестер имеет много общего со служением этих святых жен. Среди них были такие, которые имели свои семьи, постоянные хлопоты о детях и мужьях, но они все равно находили возможность послужить Господу, а соответственно - и ближним. Очень немного имен святых жен остались известными нам, большая часть работы современных медицинских сестер также скрыта от человеческих глаз, но известна в глазах Божиих. Самой большой радостью в жизни жен-мироносиц могла быть искренняя любовь Господня, которую они чувствовали всем сердцем, как и медицинские сестры принимают за счастье видеть, как улыбаются вылеченные с их помощью пациенты», - подчеркнул иерарх УПЦ.

Митрополит Филарет поздравил медсестер «с профессиональным праздником - Всемирным днем медицинской сестры! Желаю Вам крепости, духовных и физических сил и вдохновения! Ежедневно Церковь молится, чтобы Господь давал все необходимое для вашего жертвенного служения!».