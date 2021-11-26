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Спикер президента Сергей Никифоров обнародовал список медиа, приглашенных на пресс-марафон Владимира Зеленского.

«В отличие от «Антонова» или «Киев фуд маркета» количество участников ограничили, чтобы сосредоточиться на качестве разговора. Сразу отвергну обвинение в том, что президент боится неудобных вопросов. Напомню недавнюю пресс-конференцию в Трускавце, где у слова были и расследователи, и международные СМИ, и представители медиа политических оппонентов Зеленского. В этот раз, на мой взгляд, состав участников тоже получился сбалансированным и непростым для президента. Понимаю, что не все согласятся с нашим выбором, но точно знаю, что на теплую ванну это не похоже. Можете убедиться в этом сами», - написал он.

Перечень украинских и международных СМИ, приглашенных на прессмарафон президента:

  • Liga.net
  • РБК Украина
  • 24 канал
  • Свобода слова Савика Шустера
  • Украинские новости
  • Интерфакс Украина
  • Обозреватель
  • 1+1
  • 5 канал
  • Reuters
  • Deutsche Welle
  • ДОМ
  • УНИАН
  • Укринформ
  • ТРК Украина
  • AFP
  • Цензор.нет
  • Bloomberg
  • Радио Свобода
  • КП в Украине
  • Украинская правда
  • Бабель
  • СТВ
  • Фокус
  • Корреспондент
  • НВ
  • Интер
  • Forbes Украина
  • ICTV
  • LB.ua
  • UA: Перший
  • BBC

Как сообщал ForUm, днем 25 ноября в Офисе президента неожиданно анонсировали проведение президентом пресс-марафона 26 ноября.
ForUm

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