Спикер президента Сергей Никифоров обнародовал список медиа, приглашенных на пресс-марафон Владимира Зеленского.
«В отличие от «Антонова» или «Киев фуд маркета» количество участников ограничили, чтобы сосредоточиться на качестве разговора. Сразу отвергну обвинение в том, что президент боится неудобных вопросов. Напомню недавнюю пресс-конференцию в Трускавце, где у слова были и расследователи, и международные СМИ, и представители медиа политических оппонентов Зеленского. В этот раз, на мой взгляд, состав участников тоже получился сбалансированным и непростым для президента. Понимаю, что не все согласятся с нашим выбором, но точно знаю, что на теплую ванну это не похоже. Можете убедиться в этом сами», - написал он.
Перечень украинских и международных СМИ, приглашенных на прессмарафон президента:
- Liga.net
- РБК Украина
- 24 канал
- Свобода слова Савика Шустера
- Украинские новости
- Интерфакс Украина
- Обозреватель
- 1+1
- 5 канал
- Reuters
- Deutsche Welle
- ДОМ
- УНИАН
- Укринформ
- ТРК Украина
- AFP
- Цензор.нет
- Bloomberg
- Радио Свобода
- КП в Украине
- Украинская правда
- Бабель
- СТВ
- Фокус
- Корреспондент
- НВ
- Интер
- Forbes Украина
- ICTV
- LB.ua
- UA: Перший
- BBC
Как сообщал ForUm, днем 25 ноября в Офисе президента неожиданно анонсировали проведение президентом пресс-марафона 26 ноября.
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