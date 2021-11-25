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АО «Укрзализныця» для удобства пассажиров продлило действие 15% скидки на бронирование отдыха в одном из 40 отелей сети Reikartz. Также идет скидка 10% на поселение в сети «Альянс» для пассажиров железной дороги с электронным билетом на все поезда дальнего сообщения (включая Интерсити+). Акция продлена до 31 декабря 2021 года, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

Чтобы получить скидку, пассажир должен:

  • приобрести железнодорожный билет на официальном сайте по продаже билетов booking.uz.gov.ua, после чего по электронному адресу вместе с билетом поступят ссылки на систему бронирования номеров в сети отелей Reikartz.
  • или заказать билет через официальный чат-бот АО «Укрзализныця» в Viber или Telegram, после чего в течение часа поступит уведомление с промокодом и ссылкой на систему бронирования номеров в сети отелей Reikartz.

Промокод необходимо ввести, нажав иконку настроек в верхней панели сайта партнера (рядом с выбором даты путешествия). Железнодорожный билет необходимо хранить до поселения и предъявить администратору.

Список городов, в которых расположены отели (включая партнерскую сеть «Альянс»), можно найти на официальном сайте Reikartz.
ForUm

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