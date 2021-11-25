В Киеве большинство потребителей коммунальных услуг осуществляют своевременную и полноценную оплату услуг централизованного отопления и горячего водоснабжения. Однако существует категория граждан, сознательно накапливающих задолженность и не осуществляющих ее рекструктуризацию, нарушая действующее законодательство.

Как отмечают в КГГА, при этом значительное количество таких должников являются собственниками жилья в центре города и площадью 100 кв. м и больше.

Именно к таким потребителям, имеющим длительный срок задолженности, с лета этого года коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» вынуждено применять санкции – начисление 3% годовых и инфляционных потерь. Это, прежде всего, одна из антикризисных мер, которая помогла предприятию накопить средства для стабильного прохождения отопительного сезона в условиях газового кризиса.

Такие механизмы применяются в соответствии с нормами действующего законодательства и соображениями социальной справедливости в отношении потребителей, которые регулярно, своевременно и в полном объеме платят за потребленные услуги. Ведь договорные отношения четко предусматривают эту обязанность потребителя. При этом предприятие сначала информирует граждан о существующих способах урегулирования вопроса задолженности, в частности, о механизме рассрочки долга.

Нормы статьи 625 Гражданского кодекса Украины устанавливает ответственность за нарушение денежного обязательства. В соответствии с нормами ст. 625 ГК Украины должник, просрочивший исполнение денежного обязательства, по требованию кредитора обязан уплатить сумму долга с учетом установленного индекса инфляции за все время просрочки, а также три процента годовых от просроченной суммы, если иной размер процентов не установлен договором или законом.

Проценты и инфляционная составляющая долга, предусмотренные ст. 625 ГК Украины, не являются штрафными санкциями (пеня/неустойка).

Потребители, полностью уплачивающие задолженность за услуги по ГО и ГВС, в следующем расчетном периоде уже не получат начислений 3% годовых и инфляционных потерь.

Также, учитывая возможные финансовые нагрузки на граждан, существует действенный способ урегулирования вопроса задолженности путем заключения соглашения по реструктуризации задолженности на определенный срок, согласующийся на этапе формирования указанного соглашения. Следует отметить, что после подписания соглашения о реструктуризации долга, начисления 3% годовых и инфляционных потерь отменяются.

Статистика свидетельствует о высоком уровне заключенных сделок реструктуризации долга в июле 2021, по сравнению с предыдущими периодами, то есть за один календарный месяц урегулирован вопрос задолженности с 303 должниками, а за период с мая 2020 по май 2021, в течение 12 месяцев, - вдвое меньше, а именно: со 158 должниками. На сегодняшний день содержится тенденция значительного количества обращений в части оформления урегулирования задолженности путем реструктуризации.

«Учитывая газовый кризис, такой подход работы с должниками оправдан, поскольку обеспечил аккумулирование средств для отопительного сезона и позволил не допустить риска увеличения тарифов на фоне тенденции массовой и системной неуплаты за услуги», - подчеркнули в КГГА.