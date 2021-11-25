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Власти Кемеровской области России сообщают о гибели девяти человек в результате ЧП на шахте в Кузбассе.

«В шахте остаются 49 человек, девять из них обнаружены погибшими», - говорится в сообщении администрации региона, передает Интерфакс.

Отмечается, что работа в шахте приостановлена, там находились 285 горнорабочих. На поверхность вывели 237 человек.

На шахте «Листвяжная» в Кузбассе в четверг произошло задымление в вентиляционном штреке. По последним данным, 45 человек пострадали.

По данному факту СКР возбудил уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Региональная прокуратура инициировала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.
ForUm

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