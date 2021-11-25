Президенту РФ Владимиру Путину впрыснули назальную вакцину от коронавируса в виде жидкости, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин на совещании с членами правительства в среду сообщил, что принял участие в испытаниях назальной вакцины «Спутник V» разработки центра им. Гамалеи. По его словам, вакцину ему сделал замглавы центра по научной работе Денис Логунов, с которым они встречались несколько дней назад, передает Интерфакс.

«Сегодня после этих двух процедур – укола и назальной формы – я уже с утра занимался спортом», - сказал президент.

«Президент имел в виду, что речь идет о жидкости. Это назальная вакцина, в испытаниях которой он принял участие», - уточнил пресс-секретарь.

По его словам, назальную вакцину Путину впрыснули на следующий день после ревакцинации препаратом «Спутник Лайт». Жидкость впрыснули в носоглотку и нос.

«Никаких побочных эффектов, ни температуры у главы государства не было», - добавил Песков.

Путин встречался с Логуновым в воскресенье вечером, 21 ноября. На этой встрече он сообщил, что ревакцинировался «Спутником Лайт», а также выразил готовность принять участие в испытаниях назальной вакцины от коронавируса.