Совместное публичное заявление части депутатов фракции «Слуга народа» по каналам «Украина» и «Украина 24» является формой ответа на журналистские вопросы о «Вагнергейте», прозвучавшие в программе «Свобода слова с Савиком Шустером» 19 ноября.

Об этом говорится в комментарии члена наблюдательного совета Медиа Группы Украины Дмитрия Белянского.

«Отказ власти представлять свою позицию в эфире – автоматически означал, что мы получим ответ другими способами, в этом случае попытка очернить репутацию каналов и их сотрудников», - считает он.

Вероятно, такой ответ существенно усугубит ситуацию со свободой слова в нашей стране.

МГУ работает в строгом соответствии с интересами общества, строго соблюдая стандарты журналистики и принципы свободы слова.

«Мы не можем замалчивать ни результаты международного расследования Bellingcat по спецоперации «вагнеровцев», ни темы оффшоров президента Украины, ни других резонансных расследований. Власть имеет право комментировать или отказываться от комментариев, но информация, представляющая общественный интерес, всегда будет опубликована», - заявил Белянский.

Он подчеркнул, что акционер «Медиа Группы Украины» (МГУ) Ринат Ахметов не вмешивается в редакционную политику канала «Украина 24», как и другие активы МГУ, и неоднократно открыто заявлял об этом.

Напомним, партия «Слуга народа» приняла решение игнорировать телеканалы «Украина 24» и «Украина» и не принимать участия в их проектах. Соответствующее решение было принято в среду, 24 ноября, сообщила лидер политсилы Елена Шуляк.