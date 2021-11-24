С 22 ноября 2021 на территории Республики Австрия начал действовать общегосударственный карантин. В связи с этим для пассажиров, следующих в страну беспересадочными вагонами Киев — Вена, временно изменяются правила въезда в страну, отметили в пресс-службе Укрзализныци.

В связи с введением общегосударственного карантина в Австрии въезд для граждан Украины возможен при уважительной причине. В частности, посещение родственников, лечение, семейные обстоятельства, служебные поездки, свадьбы, похороны и т.д.

Для пассажиров, которые прошли вакцинацию или выздоровели от COVID-19 и направляются в Австрию по уважительным причинам, с 22 ноября 2021 года для въезда в страну требуется:

или сертификат о полной вакцинации, если последняя вакцинация, необходимая для полной иммунизации, была сделана более чем за 14 дней до въезда (сертификат о вакцинации считается действительным 9 месяцев после последней дозы вакцинации);

или подтверждение о выздоровлении после заболевания COVID-19 (медицинская справка о том, что инфекция была преодолена за последние 180 дней, оформлена на английском или немецком языке).

Для невакцинированных пассажиров с 22 ноября 2021 года для въезда в страну нужны документы:

подтверждение отрицательного результата теста на COVID-19 (ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до въезда) и обязательный 10-дневный карантин после въезда;

онлайн-регистрация путешествия (Pre-Travel-Clearance - PTC, заполнить не раньше чем за 72 часа до въезда). Формуляр для онлайн регистрации путешествия доступен на oesterreich.gv.at, а также на https://entry.ptc.gv.at/

Подросткам от 12 до 18 лет, которые въезжают вместе с вакцинированными взрослыми, нужен тест, но в этом случае они не подлежат карантину. К несовершеннолетним, путешествующим самостоятельно, применяются обычные правила въезда.

Ознакомиться с официальным порядком пересечения границы и перечнем возможных уважительных причин можно по ссылке.