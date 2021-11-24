Як обрати цікавий та не банальний подарунок на День народження чи Новий рік? Як зробити так, щоб подарунок запам’ятався, був корисним, а не просто припадав пилом на дальній полиці в шафі? – Найкращий варіант – це дарувати враження.
Сучасний ритм життя тримає людей в постійному стресі та напруженні. Ми весь час кудись біжимо та намагаємось досягати нових і нових вершин. Але, час від часу, треба брати паузу, перемикати увагу та відволікатися від рутини. І найефективнішим способом для такого відпочинку є заняття творчістю. І якщо людині інколи важко самій зупинитись та насолодитись творчістю, то отримавши в подарунок можливість поринути у творчість – вона неодмінно нею скористається. Живопис та гончарство стимулюють мозок, прокачують креативність та розслабляють. А прекрасні результати творчості стають предметом гордості наших гостей.
Подарунковий сертифікат на творчий майстер-клас від арт-студії «Ліхтарик» - це ідеальний подарунок і ось чому:
1. Подарункові сертифікати можуть бути на більше, ніж двадцять творчих майстер-класів: гончарство, олійний живопис, флюїд арт, живопис на воді ебру, фешн ілюстрація, Петриківський розпис, розпис сумок або футболок, кавовий живопис, акварель, пастель, вітраж, мозаїка, скетчінг, виготовлення медових свічок та інше.
2. Є сезонні подарункові сертифікати на розпис новорічних іграшок або писанкарство.
3. Подарункові сертифікати діють шість місяців з дати купівлі.
4. Сертифікати можуть бути на групові або індивідуальні майстер-класи.
5. Подарункові сертифікати можна придбати в студії на Печерську, замовити доставку або оформити онлайн сертифікат. При замовленні онлайн сертифікату можна бути спокійними, бо вони виглядають так само естетично, як і друкована версія.
Кому можна подарувати сертифікати на творчі майстер-класи:
- Коханій людині, в якості запрошення на побачення;
- Подружкам, як привід влаштувати дівич-вечір;
- Дитині віком від шести років (власній дитині або похресникам);
- Колезі по роботі на День народження, Новий рік або 8 березня;
- Батькам, щоб нагадати їм про романтику.
Що Ви даруєте на справді, коли обираєте сертифікат на творчий майстер-клас:
- Незабутні емоції;
- Нові враження;
- Красивий сертифікат;
- Можливість двічі насолодитись подарунком: в день, коли отримуєте подарунок та в день відвідування майстер-класу;
- Всі матеріалу для творчості та супровід професійного гончара або художника на майстер-класі;
- Картину або керамічні вироби, які стануть результатом відвідування майстер-класу.
Подарункові сертифікати на гончарство або живопис можуть стати прекрасним корпоративним подарунком для компанії. Використати сертифікати можна як на групові заняття з колегами, так і в індивідуальному порядку.
Арт-студія «Ліхтарик» знаходиться в центрі Києва. До нас легко можна доїхати як з правого, так і з лівого берега Дніпра. В теплу пору року, візит до студії можна поєднати з прогулянкою в центральному ботанічному саду.
Не стримуйте свій порив дарувати емоції, адже це найцінніше з того, що ви можете подарувати іншим людям.
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