Бывший судья Соломенского районного суда Киева Сергей Зинченко 18 ноября найден застреленным в столичной квартире.

Об этом сообщила адвокат Лариса Криворучко.

Как утверждает источник портала «Судебный репортер», изначально уголовное производство касательно инцидента было зарегистрировано по статье о самоубийстве.

«Первичные данные указаны: двери квартиры были закрыты и труп находился внутри. Однако данные обстоятельства не соответствуют действительности. Прибывшая на место полиция зафиксировала открытую дверь квартиры и труп экс-судьи Зинченко С.В. На месте были наши люди, дверь была открыта, самоубийства там никакого не было», — заявил собеседник издания, добавив, что супруги и сына мужчины в момент происшествия дома не было.

Также источник сообщил, что в день убийства Зинченко планировал заключить «крупное деловое соглашение», согласно которому он должен был получить крупную сумму денег. По прибытии на месте происшествия правоохранители не обнаружили в квартире ни денег, ни ценных вещей.

«Позже оказалось, что квартира переписана на неизвестного третьего человека. Достоверность того, что Сергей Владимирович сам отчуждал собственную квартиру, принадлежащую его малолетнему ребенку, постороннему лицу — 0,001%», — добавил источник.

По его словам, у Зинченко накануне смерти было хорошее настроение, он планировал ряд встреч и проектов.

По данным Украинской правды, погибший фигурировал в нескольких уголовных производствах, в том числе о получении взятки.

После увольнения с должности судьи Зинченко также стал фигурантом уголовных дел о незаконном завладении недвижимостью и мошенничестве.

Зимой 2017 года судья был задержан за получении взятки в размере 22 тысяч долларов. Однако, как сообщили в НАБУ, суд не взял подозреваемого под стражу, а отпустил под личное обязательство. В 2017 году по этому делу изменили подследственность: его передали в Генпрокуратуру.

По данным реестра судебных решений, 23 января 2014 года, в разгар Революции достоинства, судья Зинченко принял постановление, по которому к участнику акций протеста 19 января 2014 года у стадиона «Динамо» применили содержание под стражей.