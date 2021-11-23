Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что бывший глава ГУР Министерства обороны Василий Бурба «не должен был выполнять указания ни одного руководителя Офиса, кроме президента».

В эфире телеканала Украина 24 он прокомментировал слова Бурбы о том, что он получил от главы ОП Андрея Ермака устное указание президента Владимира Зеленского о переносе финального этапа операции по задержанию наемников ЧВК Вагнера, сообщает НВ.

«Бурба сказал, что выполнил устное указание лица, которое не имело права его давать. Это вообще служебное преступление. А если брать обстоятельства, возможно, имеет признаки уголовного. Может ли считаться профессиональным человек, который не знает порядка применения сил и средств, согласно закону О разведке, и нарушает его? Большой вопрос. Он не должен был выполнять указания ни одного руководителя Офиса, кроме президента… Такие указания выполняются после письменной переписки с соответствующими признаками, правильным оформлением и так далее», — заявил Арестович.

Саму историю спикер украинской делегации в ТКГ назвал «слепленным на скорую руку олигархическим заговором».

Накануне ведущий задал Василию Бурбе вопрос, почему он, по его словам, выполнил указания главы Офиса президента, хотя не обязан был это делать. На это Бурба ответил:

«Мы не можем без команды президента к нему зайти… Человек [глава ОП Андрей Ермак] приходит и говорит, что он делегирован не просто послушать, а я от него получил указание перенести… У нас был человек, делегированный президентом, который был в материале, слышал доклады, мы от него получили указание президента Украины».

Как сообщал ForUm, международная группа журналистов-расследователей Bellingcat 17 ноября опубликовала расследование спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании Вагнера, в котором анализирует обстоятельства и причины ее срыва. В частности, в материале говорится, что руководитель ОП Андрей Ермак предлагал отсрочить спецоперацию на неделю в связи с достижением договоренностей о прекращении огня на востоке Украины.

Экс-глава ГУР Василий Бурба в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» 20 ноября рассказал, что всех разведчиков, участвовавших в спецоперации по задержанию боевиков ЧВК Вагнера, уволили из рядов Вооруженных сил, а также забрали у них документы прикрытия.