Во вторник, 23 ноября, в связи с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча между командами «Динамо» (Киев) и «Бавария» (Мюнхен) возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.

Как сообщается на странице Киевского метрополитена, перед началом игры возможно ограничение (закрытие) станции «Олимпийская» на вход. А по завершении возможно ограничение (закрытие) на вход станций «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого».

Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.

Начало игры запланировано на 19:45.