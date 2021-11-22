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Народный депутат Украины Александра Устинова причастна к выводу нескольких сотен тысяч гривен на свой ФОП в 2014 году. Списаны эти деньги были со счетов украинского представительства зарубежной компании Magento ООО «ИКС.КОММЕРС ДЕВЕЛОПМЕНТ СЕНТЕР». Теперь этим делом заинтересовалась ГФС: как оказалось, компания Magento ООО не доплатило в государственный и местный бюджеты более 6,5 млн грн налоговых обязательств. По этому поводу возбуждено дело.  

В официальной биографии Устиновой сказано, что она ранее работала менеджером по связям с общественностью в украинском офисе Magento. В 2013 году она зарегистрировала ФОП, куда регулярно получала крупные суммы денег из этой компании.

При этом, согласно расследованиям украинских журналистов, в 2014 году, уже будучи занятой в «Центре противодействия коррупции», Устинова получила несколько платежей на свой ФОП от ООО «ИКС.КОММЕРС ДЕВЕЛОПМЕНТ СЕНТЕР» в размере до 97,85 тыс. грн, что явно выше заработной платы.

При этом через этот ФОП с 2014 года Устинова вывела сотни тысяч гривен. При этом, согласно декларации, в 2018 году в этой же компании работал и ее муж: он заработал там 1,82 млн грн. Что интересно, в последующих декларациях один из главных борцов с коррупцией Александра Устинова и ее супруг скрыли его заработную плату и сумму на счетах в банках.
ForUm

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