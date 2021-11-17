Народный депутат Александра Устинова из депутатского объединения «Справедливость» обвинила Рината Ахметова в подкупе депутатов от коалиции «конвертами» и «возможностью ходить на его телеканалы», а главу Офиса президента Андрея Ермака в западных СМИ уличила в том, что он не борется с украинскими олигархами, а работает на них.

«54 тысяч украинцев ежегодно умирают из-за болезней, вызванных загрязнением воздуха. За последние несколько лет киевляне почувствовали на себе смог, с которыми ежедневно живут жители промышленных районов. Но 3 раза Верховная Рада провалила законопроект, который должен урегулировать загрязнение воздуха в Украине. К сожалению, ахметовское лобби оказалось сильнее совести депутатов…. На следующей неделе профильный комитет будет рассматривать мой законопроект 6004, который должен за следующие 13 лет модернизировать украинскую промышленность согласно европейским стандартам. Надеюсь, что жизнь украинцев все же перевесит над конвертами Ахметова и возможностью ходить по его каналам пиариться», — написала нардеп в своем Facebook.

Похожее мнение Александра Устинова высказала и в комментарии западным СМИ относительно «закона об олигархах», принятом парламентом и подписанным Президентом Украины Владимиром Зеленским 5 ноября.

«В Украине знают, что Андрей Ермак в угоду и по указанию украинских олигархов, среди которых Ринат Ахметов и Игорь Коломойский, изменил и при содействии президентской фракции, которую контролирует Офис Президента, внес правки в закон направленный против них. Эти изменения полностью нивелируют данный закон и делают его нерабочим и даже абсурдным. Закон был принят поспешно, содержит правовые казусы и, по сути, является декларативным», — прокомментировала Александра Устинова.

вашингтонскому изданию The Washington Mail принятый антиолигархический закон.

Как сообщали СМИ со ссылкой на источник во фракции «Голоса», в США отменили все встречи с Александрой Устиновой из-за ее действий и контактов с Офисом президента и Андреем Ермаком. Поэтому во фракции не исключают, что резкая смена риторики Александры Устиновой связана с желанием «переобуться и усидеть на 2 стульях»: и деньги получить, и не растерять поддержку западных кураторов.

«Они сидят на деньгах, на округах. Александра Устинова с Трухиным не расходятся в зале. Это чисто политическое тушение», — сказал изданию «Комментарии» неизменный лидер фракции «Голоса» в Верховной Раде Ярослав Железняк, который на прошлой неделе встретился в Вашингтоне с представителями Atlantic Council of US и представителями Госдепа США.

Сам законопроект № 6004, автором которого является Александра Устинова и депутаты объединения «Справедливость», отколовшимися от фракции «Голос», жестко был раскритикован в Европейской Бизнес Ассоциации.

«Законопроект № 6004 почти полностью дублирует трижды проваленный народными депутатами законопроект №4167, который после доработки до повторного первого чтения так и не учел основные замечания стейкхолдеров, в том числе бизнеса. Среди таких замечаний: двусмысленность трактовок некоторых положений, выборочная имплементация положений Директивы 2010/75/ЕС, нереалистичные сроки перехода на новые амбициозные экологические стандарты без учета европейского опыта, а также основная проблема, которая ставит под удар реализацию всей реформы – это отсутствие доступа финансирование, что являлось предпосылкой успешной реализации реформы в международной среде», — полагают эксперты ЕБА.