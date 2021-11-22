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В Киеве обнаружили за минувшие сутки 358 больных коронавирусом. 32 человека скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 58 больных коронавирусом и 185 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 764 человека. В общей сложности коронавирус преодолели 245 958 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском районе - 83, в Оболонском - 68 и в Подольском районе - 55 случаев», - отметил Кличко.
ForUm

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