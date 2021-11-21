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Константинопольский патриархат находится под контролем неправославных политических сил, и патриарх Варфоломей обязан соотносить свою позицию с существующим «либеральным контекстом» в западноевропейских странах и США.

Фото: tanea.gr

Об этом Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл сказал в интервью телеканалу «Россия-24», сообщает patriarchia.ru.

«Фактор, который мог сильно повлиять на патриарха Варфоломея, - это фактор политический. Положение Константинопольского патриархата всегда очень неустойчивое, когда я говорю «всегда», я имею в виду, конечно, время после падения Византийской империи. Патриархат находился и до сих пор находится под контролем неправославных политических сил», - сказал Патриарх, комментируя поддержку Константинопольским патриархатом украинских раскольнических церковных структур.

По мнению Предстоятеля РПЦ, патриарх Варфоломей «обязан не то чтобы подчиняться, но соотносить свою позицию с тем либеральным контекстом, который существует в западноевропейских странах и Соединенных Штатах».

«Патриарх Варфоломей считает себя лидером православного мира. С точки зрения православной экклесиологии он первый среди равных, но он считает себя не первым среди равных, а первым над всеми остальными. То есть он соблазняется той же идеей, реализация которой привела к разделению христианства на восточное и западное. И сейчас, не побоюсь сказать, по личной инициативе Патриарха Варфоломея эта же тема власти разделила уже Православную Церковь», - сказал Святейший.

Патриарх Кирилл считает, что Предстоятелям Поместных Православных Церквей нужно сделать все, чтобы вновь совершать совместно Божественную Евхаристию вокруг единого престола. «Чтобы Церковь могла стать духовной силой, способной помогать человеку находить пути в этой очень непростой современной жизни», - заключил он.
ForUm

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