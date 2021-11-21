Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил на скандальное заявление президента Болгарии Румена Радева, который ранее назвал оккупированный украинский полуостров Крым «российским», пишет ИС.
«Я расскажу Румену Радеву, что такое драма: это если Россия напала на Болгарию, отхватила кусок территории и убила тысячи людей. Своими опрометчивыми изречениями он нанес удар дружеским украинско-болгарским отношениям, подставил Болгарию под критику ЕС и подыграл российской пропаганде», – написал Кулеба в Twitter.
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