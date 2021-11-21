За прошедшие сутки в Украине выявили 10 635 заболевших коронавирусом (днем ранее – 18 250), больше всего новых случаев COVID-19 – в Днепропетровской (1242), Николаевской (693), Одесской (655), Запорожской (653) областях, в Киеве – 559 новых инфицированных. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, пишет Лига.
За сутки по всей стране умерли 377 больных коронавирусом (днем ранее – 664), выздоровели – 14 450 (21 979), были госпитализированы – 4048 (3594).
Было сделано 66 272 теста (99 130). Методом ПЦР – 30 741 (49 485), ИФА – 5873 (11 843), экспресс-тестов на антиген – 29 658 (37 802).
На утро 21 ноября в Украине выявили 3 332 943 заболевших за все время эпидемии COVID-19: умерли 81 272 человека, выздоровели – 2 762 950.
Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:
- Киев – 559 больных COVID-19 в сутки (днем ранее – 1484);
- Винницкая область – 499 (776);
- Волынская – 302 (652);
- Днепропетровская – 1242 (1870);
- Донецкая – 416 (1010);
- Житомирская – 452 (547);
- Закарпатская – 289 (519);
- Запорожская – 653 (1027);
- Ивано-Франковская – 543 (570);
- Киевская – 519 (965);
- Кировоградская – 196 (234);
- Луганская – 42 (255);
- Львовская – 288 (1017);
- Николаевская – 693 (907);
- Одесская – 655 (840);
- Полтавская – 361 (931);
- Ровенская – 279 (661);
- Сумская – 451 (461);
- Тернопольская – 297 (336);
- Харьковская – 284 (657);
- Херсонская – 191 (222);
- Хмельницкая – 598 (735);
- Черкасская – 260 (704);
- Черновицкая – 158 (203);
- Черниговская – 408 (667).
Нет данных по временно оккупированному Крыму и части Донбасса.
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