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За прошедшие сутки в Украине выявили 10 635 заболевших коронавирусом (днем ранее – 18 250), больше всего новых случаев COVID-19 – в Днепропетровской (1242), Николаевской (693), Одесской (655), Запорожской (653) областях, в Киеве – 559 новых инфицированных. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, пишет Лига.

За сутки по всей стране умерли 377 больных коронавирусом (днем ранее – 664), выздоровели – 14 450 (21 979), были госпитализированы – 4048 (3594).

Было сделано 66 272 теста (99 130). Методом ПЦР – 30 741 (49 485), ИФА – 5873 (11 843), экспресс-тестов на антиген – 29 658 (37 802).

На утро 21 ноября в Украине выявили 3 332 943 заболевших за все время эпидемии COVID-19: умерли 81 272 человека, выздоровели – 2 762 950.

Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

  • Киев – 559 больных COVID-19 в сутки (днем ранее – 1484);
  • Винницкая область – 499 (776);
  • Волынская – 302 (652);
  • Днепропетровская – 1242 (1870);
  • Донецкая – 416 (1010);
  • Житомирская – 452 (547);
  • Закарпатская – 289 (519);
  • Запорожская – 653 (1027);
  • Ивано-Франковская – 543 (570);
  • Киевская – 519 (965);
  • Кировоградская – 196 (234);
  • Луганская – 42 (255);
  • Львовская – 288 (1017);
  • Николаевская – 693 (907);
  • Одесская – 655 (840);
  • Полтавская – 361 (931);
  • Ровенская – 279 (661);
  • Сумская – 451 (461);
  • Тернопольская – 297 (336);
  • Харьковская – 284 (657);
  • Херсонская – 191 (222);
  • Хмельницкая – 598 (735);
  • Черкасская – 260 (704);
  • Черновицкая – 158 (203);
  • Черниговская – 408 (667).

Нет данных по временно оккупированному Крыму и части Донбасса.
ForUm

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