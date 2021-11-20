В Кировоградской области полицейские задержали мужчину, который обстрелял жителя Днепропетровской области. Об этом информирует Национальная полиция Украины, передает УНН.

Инцидент произошел 19 ноября около 23 часов на автодороге Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка на участке, приближенной к поселку городского типа Новоархангельск.

Водитель автомобиля Мercedes догнал легковушку марки Toyota, которая двигалась в попутном направлении, и предпринял попытку ее обогнать. В это время 29-летний водитель Toyota не предоставил дорогу Мercedes, что и стало причиной конфликта.

"Водитель Мercedes выехал на встречную полосу, поравнялся с Toyota и произвел три выстрела в сторону транспортного средства. Пули попали в стекло автомобиля и двери. В результате стрельбы никто из граждан не пострадал. Отъехав на определенное расстояние от места происшествия, водитель Toyota позвонил в полицию”, - говорится в сообщении.

За 15 минут после полученного сообщения автомобиль нарушителя был остановлен. Им оказался 65-летний житель Новоархангельска.

Во время осмотра участка дороги, полицейские обнаружили магазин к пистолету, снаряженный патронами калибра 9 мм в количестве 8 штук и пистолет иностранного производства. Изъятые вещественные доказательства направлены для проведения экспертиз.

Гражданин задержан в порядке статьи 208 УПК. По факту происшествия начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Покушение на убийство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.