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Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко призвал немедленно провести объективное расследование "вагнергейта", наказать виновных в государственной измене и защитить украинских разведчиков.

Как пишут Буквы, об этом он заявил на своей странице в Facebook.

“Расследование Bellingcat, а теперь и заявление экс-начальника военной разведки Василия Бурбы проливают свет на срыв уникальной спецоперации украинских спецслужб по задержанию российских террористов-вагнеровцев”. Очевидно, речь идет о персональной ответственности Зеленского, лично перечеркнувшего тяжелую и крайне опасную работу специалистов-разведчиков”, – говорится в сообщении.

По мнению Порошенко, меру такой ответственности должно установить только ВСК, уполномоченная расследовать срыв спецоперации. К тому же в такой комиссии представители провластной фракции не должны иметь большинство из-за конфликта интересов.

“Зеленский должен покаяться за постоянную ложь по поводу “вагнергейта”, немедленно предоставить государственную охрану офицерам – участникам спецоперации и добросовестно сотрудничать с ВСК, чтобы дать ей возможность максимально объективно оценить действия президента. Непрофессионализм, безответственность, ложь – все это давно определяет политику нынешней власти” – отметил он.

Но, по словам лидера "ЕС", "вагнергейт" - это больше чем ложь, потому что речь идет об измене украинских военных, а значит и украинского государства, во время войны. Спецоперация, которая должна была стать гордостью украинских спецслужб и войти в мировую историю борьбы с терроризмом, стала позором и предательством власти.

“Мы требуем правды. Власти должны немедленно дать обществу ответ, кто дал команду спецслужбам сорвать спецоперацию по задержанию "вагнеровцев". Кто тот "крот", который слил детали операции Лукашенко и Путину? Должны быть немедленно отстранены и сняты со своих должностей все присутствующие на совещании в Офисе президента, где обсуждался финал спецоперации.

Мы требуем от Зеленского прекратить преследование разведчиков, немедленно возобновить в ВСУ всех незаконно уволенных военнослужащих и предоставить им охрану. Мы также требуем от правоохранительных органов возбудить уголовные дела по факту государственной измены и превышения служебных полномочий”, – подчеркнул пятый президент.
ForUm

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