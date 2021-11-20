Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что поддерживает идею создать экопарк вместо застройки южных Осокорков, однако реализовать это непросто. Сейчас власти пытаются найти компромисс для всех жителей.

Как пишет "Сегодня", об этом Кличко рассказал "Цензору.нет".

Мэр отметил, что уже общался с коллегами из других городов и узнавал их подобный опыт.

"Да, предложение сделать экопарк мной было поддержано. Я даже обратился к господину Фельдману, который реализовал подобный проект в Харькове – и достаточно успешно. Пообщались с ним, чтобы не придумывать велосипед", – сказал Кличко.

Глава города объяснил, что часть территории Осокорков отдали под жилую застройку еще в советское время.

В итоге киевляне поделились на два лагеря: местные жители, которые выступают за создание экопарка "Осокорки" и те, кто ждет строительства домов и считают себя обманутыми.

"Конфликтная ситуация. С одной стороны, живущие там жители говорят: Харьковский массив – это бетонное гетто, ему крайне не хватает зеленых зон. (…) С другой стороны, мы сейчас ищем компромиссное решение. Потому что люди вложили деньги в строительство квартир и теперь считают себя обманутыми", - добавил Кличко.

Мэр города отметил, что один застройщик уже взял на себя обязательство, что сможет построить жилье, которое не будет влиять на зеленую территорию. Соответствующая высотность, расстояние от озер, инфраструктура – все должно соответствовать требованиям.

"Сегодня идет такой поиск компромисса между предложениями, насколько велик сделать экопарк "Осокорки", насколько уменьшить территорию, которую нужно отдать под жилье обманутым инвесторам. Я говорил, у меня, как у мэра, – сложная ситуация", – сказал Кличко.

Сейчас власти разрабатывают проект большой агломерации Киева – чтобы были и зеленые зоны, парки и зоны отдыха и спорта. За последние несколько лет в столице статус парка или сквера предоставили более 400 зеленым зонам города.