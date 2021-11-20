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Многие украинцы считают, что после покупки нового дома или квартиры, права на субсидию они не имеют, пишет Хвиля.

Согласно постановлению Кабмина от 21 октября 1995 года, при выполнении одного условия даже владелец нового жилья имеет право на выплату.

В документе указано, что условием получения субсидии является наличие единственного жилья. Это значит, что те, кто обзавелся новым домом и квартирой имеет право на субсидию, если они являются единственным жильем и могут подтвердить это соответствующими документами, а также, если продадут квартиру или дом. При этом субсидия назначается в течение 6 месяцев после продажи второго жилья.

Напомним, вице-премьер по реинтеграции Ирина Верещук пообещала украинцам, которые проживают в прифронтовых населенных пунктах Донецкой и Луганской областей, что увеличит размер субсидии.
ForUm

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