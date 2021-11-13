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Украинцам, которые проживают в прифронтовых населенных пунктах Донецкой и Луганской областей, увеличат размер субсидии.

Как пишет Сегодня, об этом в интервью телеканалу "Дом" рассказала вице-премьер по реинтеграции Ирина Верещук.

Она пояснила, что сейчас многие жители прифронтовых населенных пунктов вынуждены обогревать жилье с помощью электричества.

По ее словам, речь идет о селе Трехизбенка на Луганщине и городах Горняк, Зайцево, Красногоровка, Новогродовка, Марьинка в Донецкой области.

Сейчас потребители в этих районах получают 700-1000 гривень субсидии, выплату повысят до 2500 гривень. Кабмин увеличит размер субсидий для жителей путем принятия соответствующего постановления.

"Мы снимем ограничения по актам на обследование жилищных условий. Они были препятствием [для начисления субсидии]. И люди уже в ноябре, декабре получат свои деньги. Я считаю, это правильный ход", – говорит вице-премьер.

По ее словам, на эти нужды потребуется 70-80 млн гривень в месяц.

Какие документы подаются

Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается на неотапливаемый сезон (с 1 мая по 30 сентября) и отопительный сезон (с 1 октября по 30 апреля).

Гражданин предоставляет:

  • заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии;
  • декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии;
  • справки о доходах (при необходимости);
  • копию договора о реструктуризации задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг (при наличии);
  • договор найма (аренды) жилья (при наличии).

Ранее мы сообщали, что в проекте госбюджета на 2022 год предусмотрено 34 млрд грн на финансирование субсидий на жилищно-коммунальные сервисы.
ForUm

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