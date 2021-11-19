На министра аграрной политики Украины Романа Лещенко планировали покушение. Полиция провела спецоперацию по инсценировке преступления и задержала подозреваемых, сообщил на спецбрифинге министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

«В августе в Департамент стратегических расследований Национальной полиции поступила информация о том, что гражданка Украины ищет киллера для совершения заказного убийства другого гражданина Украины. Нацполиция получает десятки подобных сообщений. Правоохранители проверили информацию и поняли, что она соответствует действительности», – рассказал Монастырский.

Он добавил, что женщина-посредница, которая искала исполнителя преступления, путем оперативной комбинации была выведена на лицо, согласившееся добровольно сотрудничать с полицией, играя роль киллера. Во время общения посредницы с тщательно «киллером» установили, что заказчиком преступления на самом деле является гражданин США, который занимается в Украине аграрным бизнесом.

«Особу, которую захотели убить, заказчики наняли для того, чтобы силовым путем выбить долги с другого гражданина Украины. Он в 2018 году работал директором сельхозпредприятия, принадлежавшего гражданину США. Но жертва, взяв деньги за выбивание долгов, украла их и скрывалась от заказчиков. В рамках документирования покушения на убийство, во время негласных следственно-розыскных действий, сотрудники полиции создали впечатление у злоумышленников, что жертва - похищена. Заказчики – гражданка Украины и гражданин США, приехали в одно из сел Киевской области проконтролировать выполнение их задачи. Там в подвале частного дома им продемонстрировали жертву со связанными руками, загримированную так, якобы она забита до смерти», - объяснил глава правоохранительного ведомства.

Злоумышленники убедились, что работа «киллера» реальна и сразу заказали другую жертву. Ею стал человек, с которым они работали, пытались забрать имущество и получить мнимые долги. Этой жертвой должен был стать Роман Лещенко, который в то время, в 2018 году, еще не работал членом правительства.

«Вчера вечером прошла встреча подставного «киллера» и заказчиков. В ходе беседы они проговорили все детали грядущего преступления. Злоумышленники поручили лицу, которого они считали киллером, - похитить и подвергнуть пыткам Лещенко. В качестве вознаграждения за преступление исполнителю заказа дали предоплату в размере 20 тысяч долларов США. Эти деньги изъяты и приобщены к материалам дела. Подозреваемые в преступлении гражданин США и гражданка Украины задержаны в порядке ст. 208 УПК. Им уже объявлено подозрение по нескольким статьям особо тяжких преступлений. За них предусмотрено наказание пожизненного лишения свободы», - подчеркнул Монастырский.

«Предъявлены подозрения по четырем статьям Уголовного кодекса: это похищение, вымогательство, нанесение тяжких телесных повреждений и покушение на убийство. Все задержанные на данный момент помещены в изолятор временного содержания», - сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Он также сообщил, что основным мотивом совершения преступления были деньги.

«Особенно хочу подчеркнуть цинизм этой ситуации. Заказчики также предлагали киллеру ограбить жертву и все, что удастся украсть, поделить с заказчиком», - сказал глава Нацполиции.

Министр агрополитики Роман Лещенко отметил, что всего несколько часов назад вернулся из служебной командировки, когда ему сообщили о запланированном преступлении.

«Меня эта ситуация шокирует, но я хочу сказать следующее. Если кто-то считает, что любые угрозы, покушения, шантаж или физическое устранение позволит избежать юридической ответственности, то я хочу заверить, что у вас нет никаких перспектив в этом вопросе. Все материалы, все данные об украинской земле, все резервные копии госземельного кадастра – все это находится у правоохранительных органов. И устраняя, запугивая – вы ничего не достигнете. Я хочу поблагодарить МВД за профессиональную работу», - сказал он.

Напомним, 17 декабря 2020 года Рада назначила Лещенко министром аграрной политики, до этого он являлся председателем Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра. До государственных должностей он работал в аграрной сфере и учредил несколько агрокомпаний.