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АО «Укрзализныця» провело еще два успешных аукциона по продаже непрофильных активов. Они прошли 19 ноября 2021 года, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

В частности, реализовано нежилое помещение в Голосеевском районе Киева площадью 126,3 м2 за 1,12 млн грн, что почти в 6 раз больше начальной стоимости. Также продан комплекс объектов общей площадью 5849,4 м2 на улице Ташкенская в Киеве за 40 млн грн, что почти в 5 раз больше начальной стоимости.

В целом Укрзализныця уже провела 11 успешных аукционов по продаже непрофильных активов. По 4 лотам подписаны соглашения с победителями торгов на общую сумму почти 13 млн грн.

Напомним, в сентябре 2021 года Укрзализныця начала продажу непрофильных активов. До конца этого года компания планирует выставить на аукционы 434 объекта, а в следующем году еще более 1 тыс. объектов. Среди них нежилые помещения, магазины, аптеки, кафе и т.д.
ForUm

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