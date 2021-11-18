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В Киеве обнаружили за минувшие сутки 1483 больных коронавирусом. 47 человек скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 141 больного коронавирусом и 161 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 829 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 242 386 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания выявили в Шевченковском районе - 250, в Дарницком - 198 и в Деснянском районе - 173 случая», - отметил Кличко.
ForUm

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