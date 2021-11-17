Сотрудники СБУ разоблачили преступную группу в Херсонской области. Злоумышленники занимались вымогательством средств с местного предпринимателя и угрожали ему физической расправой. Их задержали «на горячем» при получении 1,2 млн грн от их «жертвы», сообщил пресс-центр ведомства.

Как удалось установить СБУ, группировка состояла из украинцев и иностранцев, выходцев из Армении. Они потребовали от местного предпринимателя-фермера 1,2 млн грн. За эту сумму обещали «не трогать» потерпевшего и членов его семьи.

Поскольку предприниматель отказывался платить злоумышленникам, они избили его и отобрали автомобиль. Затем потребовали переписать машину на своих подельников. Чтобы жертва не обратилась к правоохранителям, они начали угрожать членам его семьи.

В конце концов, потерпевший обратился в СБУ и под контролем спецслужбы передал злоумышленникам указанную сумму. Всех членов группировки задержали «на горячем».

Им готовится уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.