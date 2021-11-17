Полиция Днипра задержала администратора и санитарку дома престарелых, где погибли пять женщин. Об этом сообщила пресс-служба облглавка.

Предварительно установлено, что в одной из комнат на втором этаже дома, где обнаружены погибшие, произошло короткое замыкание и возгорание электропроводки. Женщины могли отравиться угарным газом. Тело погибших направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи – до 8 лет лишения свободы.

Полицейские в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса задержали администратора и санитарку заведения. В рамках расследования будут назначены необходимые экспертизы. Следствие продолжается.

Напомним, 16 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в частном доме престарелых в Центральном районе города Днепр обнаружены пять мертвых женщин в возрасте от 75 до 89 лет.