Министерство иностранных дел Украины рассматривает подписание президентом Российской Федерации указа № 657 от 15 ноября 2021 г. о признании РФ так называемых «сертификатов о происхождении товаров», которые выдаются на временно оккупированной Россией части территории в Донецкой и Луганской областях, как грубое вмешательство во внутренние дела Украины, нарушение ее законодательства и норм международного права. Соответствующее заявление распространила пресс-служба ведомства.

«Признание «сертификатов», одностороннее определение пунктов пропуска с целью перемещения товаров через временно неподконтрольный участок государственной границы Украины и другие предусмотренные указом мероприятия ярко демонстрируют целенаправленную политику России по затягиванию временно оккупированных территорий нашего государства в свое экономическое, политическое, электоральное и информационное пространство», - подчеркнули в МИД.

Подписание указа противоречит обязательствам России по Минским договоренностям и договоренностям в рамках «нормандского формата», рушит усилия Германии, Франции и Украины для возобновления продуктивной работы этих важных площадок по мирному урегулированию.

МИД намерен продолжить консолидацию международной поддержки Украины, чтобы заставить Россию отказаться от деструктивных действий и стать на путь политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта.

Министерству иностранных дел РФ передана соответствующая нота протеста.

Напомним, 15 ноября президент РФ Владимир Путин поручил правительству в месячный срок обеспечить признание в России действительными сертификатов о происхождении товаров, выдаваемых органами и организациями, фактически действующими на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.