также в разделеПолитика
Весь политикум Украины объединился против Зеленского 7
«Тысячу Зеленского» дадут на определенные услуги и не деньгами 10
Вадим Рабинович: «Зеленая» власть испытывает по отношению к Медведчуку комплекс неполноценности 10
Рейтинг Зеленского снова упал, разница с Порошенко - 10% 13
ЕСПЧ отложил слушание дела «Украина и Нидерланды против РФ» 12
Боррель о ситуации в Беларуси: Мигранты должны вернуться домой 25
Аваков: Зеленский попал в ловушку, из которой очень тяжело выйти 58
Франция и Германия обещают РФ тяжелые последствия в случае вторжения в Украину 28
Президент: Отключений не будет, в Украину идут 7 суден с углем 49
Зеленский обещает по тысяче гривен вакцинированным украинцам 70
«Слуги» выгнали еще одного нардепа из фракции 67
Шуляк возглавила партию «Слуга народа» 34
Путин подписал указ об экономической аннексии ОРДЛО 59
За осквернение памятника Пилсудскому в Польше задержали украинца 15
В ОП заявили о стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19 20
Зарубежные СМИ продолжают писать про незаконные обвинения против Медведчука, сфабрикованные украинскими спецслужбами 13
ВСК: Зеленский и Ермак не отменяли спецоперацию по «вагнеровцам» 47
Корниенко сказал, будут ли Гройсман и Разумков конкурентами «Слуге» на выборах 46

Министерство иностранных дел Украины рассматривает подписание президентом Российской Федерации указа № 657 от 15 ноября 2021 г. о признании РФ так называемых «сертификатов о происхождении товаров», которые выдаются на временно оккупированной Россией части территории в Донецкой и Луганской областях, как грубое вмешательство во внутренние дела Украины, нарушение ее законодательства и норм международного права.  Соответствующее заявление распространила пресс-служба ведомства.

«Признание «сертификатов», одностороннее определение пунктов пропуска с целью перемещения товаров через временно неподконтрольный участок государственной границы Украины и другие предусмотренные указом мероприятия ярко демонстрируют целенаправленную политику России по затягиванию временно оккупированных территорий нашего государства в свое экономическое, политическое, электоральное и информационное пространство», - подчеркнули в МИД.

Подписание указа противоречит обязательствам России по Минским договоренностям и договоренностям в рамках «нормандского формата», рушит усилия Германии, Франции и Украины для возобновления продуктивной работы этих важных площадок по мирному урегулированию.

МИД намерен продолжить консолидацию международной поддержки Украины, чтобы заставить Россию отказаться от деструктивных действий и стать на путь политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта.

Министерству иностранных дел РФ передана соответствующая нота протеста.

Напомним, 15 ноября президент РФ Владимир Путин поручил правительству в месячный срок обеспечить признание в России действительными сертификатов о происхождении товаров, выдаваемых органами и организациями, фактически действующими на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги