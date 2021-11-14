Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем накануне заседания Совета министров иностранных дел ЕС. Во время разговора Кулеба рассказал о ситуации с безопасностью на Донбассе, в Крыму и вдоль украинских границ, сообщает 14 ноября пресс-служба МИД Украины.

«Министр указал на деструктивный подход Российской Федерации к переговорам в Нормандском формате и призвал Евросоюз принять политические и другие меры для сдерживания России от дальнейших агрессивных действий. Жозеп Боррель заверил в поддержке ЕС суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах», – сказано в сообщении.

Ранее Кулеба отмечал, что военное присутствие России вдоль украинской границы и в аннексированном Крыму «точками напряжения», которые могут в любой момент активизироваться. По словам министра, Украина занимает взвешенную позицию и не собирается совершать провокаций или предпринимать действия, которые могут служить оправданием для эскалации со стороны России.

Американское издание Politico 1 ноября обнародовало новые спутниковые фотографии, которые, по его данным, подтверждают недавние сообщения о том, что Россия снова накапливает войска и военную технику на границе с Украиной

В Кремле раскритиковали сообщения западных СМИ, пишущих о наращивании Россией войск вблизи украинской границы.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявляло, что по состоянию на 1 ноября 2021 года не зафиксирована дополнительная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе Украины.

Так, командование вооруженных сил Украины отреагировало на публикацию газеты The Washington Post от 31 октября об увеличении группировки российских военных у границ с Украиной.

Позже Министерство обороны Украины со ссылкой на разведку сообщило, что по состоянию на начало ноября у границы Украины, в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донбасса Россия сосредоточила около 90 тысяч своих военных.

В последний раз российские власти стягивали военнослужащих к украинской границе в начале весны 2021 года. Киев и страны Запада увидели в этом угрозу безопасности Украины. Москва объясняла переброску войск учениями и указывала, что происходящее не несет опасности для других стран.