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По итогам посещения района операции Объединенных сил ВСУ руководителями Минобороны и Генштаба, а также представителем СНБО было принято решение улучшить взаимодействие между структурами силового блока и усилить обеспечение подразделений Вооруженных Сил Украины разведывательной информацией.

Как пишет «Флот 2017», об этом сообщает пресс-служба СНБО Украины.

Район проведения операции Объединенных сил ВСУ с рабочим визитом посетили первый заместитель Секретаря СНБО Руслан Демченко, Министр обороны Украины Алексей Резников и Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный.

Рабочая группа посетила объединенный командный пункт ООС и ознакомилась с положением дел в военных подразделениях, в том числе находящихся на передовой.

«По результатам посещения района проведения операции Объединенных сил планируется усовершенствовать механизм обеспечения подразделений Вооруженных Сил Украины разведывательной информацией как один из ключевых элементов усиления обороны государства и противодействия гибридным угрозам», – говорится в сообщении.

Кроме того, рабочая группа обсудила актуальные вопросы взаимодействия между структурами силового блока и пути их улучшения.
ForUm

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