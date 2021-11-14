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Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук 13 ноября в эфире телеканала "Украина 24" назвал пять вероятных кандидатов на пост нового главы партии.

По его словам, кандидатуры будут выдвигаться прямо на съезде партии в понедельник, 15 ноября, пишет ГОРДОН.

"У нас часто было, когда мы думали, что даже если оговоренные ранее кандидатуры получат якобы большую поддержку, то появлялись новые предложения, которые тоже набирали большое количество голосов", – сказал нардеп.

Также Камельчук назвал пятерку вероятных кандидатов.

"Господин [Андрей] Мотовиловец, Евгения Кравчук, Елена Шуляк, Николай Тищенко, Галина Янченко – это среди таких самых активных. Я считаю, они могут быть достойными продолжателями дела господина [Александра] Корниенко", – сказал он.
ForUm

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