также в разделеМир
Експерти назвали кращі смартфони 2021 року 12
Это важный шаг, но его недостаточно: Генсек ООН прокомментировал итоговый документ климатического саммита 9
Военные в Судане разогнали протесты. Есть погибшие 8
Пятидесяти овцам удалось устроиться на работу на завод Volkswagen 39
Газпром начал выкачивать газ из своих подземных газохранилищ в Европе 178
FАО: Цены на продовольствие достигли максимума за всю историю наблюдений 13
Британия подняла истребители для сопровождения российских бомбардировщиков 25
Псаки: США осуждают российскую агрессию в любых ее формах 12
Журнал Time назвал лучшие изобретения года 27
В Беларуси заявили о готовности привлечь РФ к обеспечению безопасности страны 11
Самолеты из Ирака больше не будут летать в Беларусь 45
«Белавиа» перестанет пускать на рейсы из Турции граждан Ирака, Сирии и Йемена 28
Поляки задержали группу мигрантов, прорвавших белорусскую границу 63
Во Франции не считают, что Россия причастна к миграционным войнам 19
Инфляция в США ускорилась до максимума за 30 лет 25
Правительство Чехии подало в отставку 22
В Беларуси задержали чемпионку мира по фристайлу 47
РФ возобновила чартеры в Египет после 6-летней паузы 58

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко согласился, что он является патриархом европейском политики, к которому должны приезжать другие политики, чтобы учиться и набираться опыта.

Как пишут Украинские новости, об этом он заявил в интервью российскому изданию "Национальная оборона".

По словам Лукашенко, к нему неоднократно обращались лидеры других государств.

"А что вы думаете?! Приезжали! Не хочу называть фамилии, которые задавали вопросы мне, совсем недавно: "Вы скажите я правильно поступил? А что Вы посоветуете?". А второй раз приезжали: "А вот это как? А вот это?", — рассказал Лукашенко.

Он также добавил, что среди таких политиков был и нынешний Президент Украины Владимир Зеленский.

"А возьмите Володю Зеленского. Как к своему ребенку к нему относился. Он: "Вот это, Александр Григорьевич, куда? Вот это, а это?". Я к нему относился по-человечески, помогал", — заявил Лукашенко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3310 грн.
0
Теги