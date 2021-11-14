Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко согласился, что он является патриархом европейском политики, к которому должны приезжать другие политики, чтобы учиться и набираться опыта.

Как пишут Украинские новости, об этом он заявил в интервью российскому изданию "Национальная оборона".

По словам Лукашенко, к нему неоднократно обращались лидеры других государств.

"А что вы думаете?! Приезжали! Не хочу называть фамилии, которые задавали вопросы мне, совсем недавно: "Вы скажите я правильно поступил? А что Вы посоветуете?". А второй раз приезжали: "А вот это как? А вот это?", — рассказал Лукашенко.

Он также добавил, что среди таких политиков был и нынешний Президент Украины Владимир Зеленский.

"А возьмите Володю Зеленского. Как к своему ребенку к нему относился. Он: "Вот это, Александр Григорьевич, куда? Вот это, а это?". Я к нему относился по-человечески, помогал", — заявил Лукашенко.