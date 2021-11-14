Научное издание Sabah в своей публикации заявляет, что признаки мононуклеоза очень похожи на симптомы COVID-19, пишет Голос.

Возбудителем заболевания является вирус Эпштейна – Барр, чаще всего данный недуг поражает подростков.

Специалисты отмечают, что основными признаками мононуклеоза являются увеличение лимфоузлов и повышение температуры тела. Третьим распространённым симптомом данного заболевания считают отёк миндалин. Атаке подвергается селезёнка и печень, заражение происходит воздушно-капельным путём.

Названная болезнь отличается длительным инкубационным периодом. После заражения проходит 5-6 недель, прежде чем начинают проявляться такие симптомы как хроническая усталость, слабость, жар и жжение в горле. Вслед за этим наблюдаются отёки.

Крайне сложно диагностировать мононуклеоз в период пандемии коронавирусной инфекции.

Для защиты от названного недуга необходимо строго соблюдать правила личной гигиены. Рекомендуется чаще мыть руки с антибактериальным мылом, нужно обрабатывать приобретаемые на рынках и в магазинах фрукты и овощи. Следует также иметь личное полотенце и не позволять пользоваться им другим людям.