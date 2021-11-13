Патрульная полиция Украины должна иметь право проверять водителей-нарушителей на состояние не только алкогольного опьянения, но и наркотического. Такой экспресс-тест необходимо проходить на месте, как делают, к примеру, во Франции.

Соответствующее убеждение озвучил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире "Свободы слова Савика Шустера", пишет Обозреватель.

Монастырский сказал, что он как министр инициировал рассмотрение такого вопроса.

"Потому что у нас есть драгеры для проверки на состояние алкогольного опьянения, но нету возможности на месте проверить на состояние наркотического опьянения", – заявил глава МВД.

В этом контексте министр вспомнил о резонансной аварии 11 ноября в Харькове на проспекте Науки, когда подростков сбил внедорожник Toyota Land Cruiser. ДТП произошло на на пешеходном переходе. Оказалось, что водитель, вероятно, употребил наркотики перед тем, как сесть за руль.

Монастырский добавил, что проблему с наркотиками, по его мнению, можно решить уже в ближайшие месяцы.

Напомним, что за октябрь 2021 года в дорожно-транспортных происшествиях в Украине погибли 340 человек.