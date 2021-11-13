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АО "Укрпочта" достигло договоренности о покупке банка АО "Альпари банк" за 260 млн грн.

Кабинет министров и Министерство инфраструктуры, владеющее "Укрпочтой", согласовали соглашение, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на источники LIGA.net в правительстве и "Укрпочте".

В настоящее время согласие на покупку должен дать Национальный банк. "Укрпочта" уже готовит пакет необходимых документов.

Уставной капитал "Альпари Банка" – минимальный из разрешенных, 200 млн. грн. Это самый маленький банк в Украине по активам (244,7 млн грн).

За три квартала 2021 года банк имел 44,6 млн грн обязательств, 1,3 млн налогового долга и 8,3 млн грн убытков. "Альпари" – один из самых убыточных в Украине. У банка есть только одно отделение.

Возглавляет наблюдательный совет банка третий президент Украины Виктор Ющенко. Также среди членов наблюдательного совета – бывший министр финансов Сергей Терехин. Руководитель самого банка – Игорь Францкевич, бывший глава "Райффайзенбанка" и "Индекс-Банка".

Официальный владелец банка с февраля 2016 года – гражданин ОАЭ и Украины Бахтари Хедаятоллах. До этого мажоритарной владелицей банка была Анастасия Абрамова, проживавшая в ОАЭ. Банк был основан в 2012 году.

Напомним, в мае глава "Укрпочты" Игорь Смилянский объявил, что компания приняла решение приобрести банк и объявил тендер на 3,5 млн. грн. на услуги оценщика, который сможет определить учреждение для покупки. Глава "Укрпочты" выразил надежду, что операцию удастся реализовать в течение 5-6 месяцев.
ForUm

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