В этом ноябре парламентарии сконцентрировали внимание на расширении "санкционного" списка для водителей-нарушителей. Почти одновременно в Верховной Раде были зарегистрированы сразу две законодательные инициативы об усилении ответственности за нарушение ПДД.

И одна из них предусматривает пожизненное лишение водительских прав – это проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно срока лишения права управлять транспортными средствами" № 6278, пишет Знай.uа.

Если инициаторами законопроекта "О внесении изменений в ст. 286 и 286-1 УКУ относительно усиления ответственности за нарушение ПДД" № 6240-1, зарегистрированного в Парламенте 10 ноября, стали нардепы от "Слуги Народа" и "За будущее", то автором данного проекта Закона – внефракционный нардеп Юлия Светличная.

По словам автора законопроекта № 6278, реализация этого Закона позволит обеспечить соблюдение требований ПДД и снизить смертность на дорогах.

"Необходимость принятия закона обусловлена многочисленными случаями масштабных ДТП по всей стране. Создание безопасных условий для участников дорожного движения, сохранение жизни и здоровья граждан, повышение эффективности влияния на дисциплину участников дорожного движения является сейчас насущным вопросом", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект предусматривает внесение изменений сразу в несколько Кодексов Украины.

Если сейчас в ст. 30 КУоАП самым суровым наказанием является лишение прав управления транспортными средствами на срок до 10 лет, то обновленная версия меняет его на "пожизненное".

Соответствующие изменения внесены и в ст. 55 УКУ – в части лишения предоставленного данному гражданину права управления транспортными средствами до пожизненного срока.

Как говорится в положениях документа, в случае утверждения № 6278 Верховной Радой, Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования – то есть, уже через сутки после голосования.

Но, прежде чем попасть в сессионный зал, законопроект должен пройти рассмотрение в 6 профильных комитетах.