также в разделеОбщество
Кабмин утвердил график праздников на 2022 год 10
Из-за проблем с COVID-сертификатами Минцифры обновило мобильное приложение Дія 34
Врач назвал главную опасность штамма Дельта 26
Верещук обещает увеличить размер субсидии жителям прифронтовых населенных пунктов 17
В Украине ожидается дефицит питьевой воды 48
Ученые пояснили, почему некоторые люди не болеют коронавирусом 31
12 ноября. Картина дня 14
Украине обещают туманные выходные 12
УЗ увеличит количество поездов в Буковель и переименует станцию «Татаров» 13
С судовладельца танкера «Delfi» взыскали $16 тысяч 12
За сутки СБУ разоблачила схемы COVID-фальсификации сразу в трех областях 15
Испания с 15 ноября открыта для вакцинированных украинцев 11
Экс-министру энергетики вручили подозрение в контрабанде угля из ОРДЛО 51
Тротиловое варенье: Из Крыма в Украину пытались провезти взрывчатку 33
СБУ обнародовала часть показаний Куликовского о пытках в «Изоляции» 2269
Украина определила 10 участков возможного подхода мигрантов из Беларуси 20
СБУ не пустила в украинское небо самолет подсанкционного нардепа, летевшего из Европы в РФ 135
В Бахмуте задержали экс-руководительницу «отдела кадров» группировки «Оплот» 98

В этом ноябре парламентарии сконцентрировали внимание на расширении "санкционного" списка для водителей-нарушителей. Почти одновременно в Верховной Раде были зарегистрированы сразу две законодательные инициативы об усилении ответственности за нарушение ПДД.

И одна из них предусматривает пожизненное лишение водительских прав – это проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно срока лишения права управлять транспортными средствами" № 6278, пишет Знай.uа.

Если инициаторами законопроекта "О внесении изменений в ст. 286 и 286-1 УКУ относительно усиления ответственности за нарушение ПДД" № 6240-1, зарегистрированного в Парламенте 10 ноября, стали нардепы от "Слуги Народа" и "За будущее", то автором данного проекта Закона – внефракционный нардеп Юлия Светличная.

По словам автора законопроекта № 6278, реализация этого Закона позволит обеспечить соблюдение требований ПДД и снизить смертность на дорогах.

"Необходимость принятия закона обусловлена многочисленными случаями масштабных ДТП по всей стране. Создание безопасных условий для участников дорожного движения, сохранение жизни и здоровья граждан, повышение эффективности влияния на дисциплину участников дорожного движения является сейчас насущным вопросом", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект предусматривает внесение изменений сразу в несколько Кодексов Украины.

Если сейчас в ст. 30 КУоАП самым суровым наказанием является лишение прав управления транспортными средствами на срок до 10 лет, то обновленная версия меняет его на "пожизненное".

Соответствующие изменения внесены и в ст. 55 УКУ – в части лишения предоставленного данному гражданину права управления транспортными средствами до пожизненного срока.

Как говорится в положениях документа, в случае утверждения № 6278 Верховной Радой, Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования – то есть, уже через сутки после голосования.

Но, прежде чем попасть в сессионный зал, законопроект должен пройти рассмотрение в 6 профильных комитетах.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги