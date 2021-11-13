также в разделеПолитика
Зеленский призвал США ввести санкции против СП-2 7
В ОП рассказали о российской военной группировке у границ Украины 9
В Слуге народа рассказали о новых перестановках в Кабмине 19
Лгуны и циники. Если уж Зе-команда просит ОРДЛО о поставках угля в Украину, значит, Медведчук не виновен и его нужно оправдать 25
Лойфман о репрессиях против Медведчука: В этом уголовном деле все происходит не по закону 10
Вручение подозрения экс-министру энергетики: Арахамия раскрыл подробности 14
Данилюк оценил возможность объединения с Разумковым 24
«Слуги народа» соберутся на съезд 15 ноября избирать руководство партии 12
Данилов о статье Bloomberg о российских войсках: не новость 13
Кулеба: Нет «миграционного кризиса в Беларуси», есть гибридная война РФ против Европы 16
КИУ: Зависимость «Слуги народа» от «Доверия» и «За будущее» резко возросла 20
Незаконное преследование Виктора Медведчука в Украине остается топ-темой зарубежных СМИ 19
Леросу вручили еще одно подозрение: не опроверг слова о брате Ермака 18
Российских десантников направили в Беларусь 39
В Кремле прокомментировали предположения о планах вторжения РФ в Украину 35
Опрос: В ноябре президентский рейтинг Зеленского упал до рекордно низкого значения 34
Адвокат: Власть пытается незаконно продлить домашний арест Медведчуку, хотя по закону человек не может находиться под этой мерой более 6 месяцев 18
Ведущий немецкий адвокат: В политической системе Украины мы наблюдаем авторитарный тоталитаризм 17

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия отрицает, что на съезде одноименной партии будет приниматься решение о лишении бывшего главы парламента Дмитрия Разумкова депутатского мандата.

Об этом он сказал в эфире шоу "Свобода Слова Савика Шустера", передают Українськi Новини.

"Мне кажется, что кроме страхов самого Разумкова, такой информации мы не присылали никому. У нас действительно будет съезд. Вопроса на съезде такого нет", - сказал Арахамия.

Арахамия не считает создание межфракционного объединения шагом Разумкова в самостоятельную политику, по его мнению, самостоятельным шагом было бы сдать мандат и пойти на выборы.

Председатель фракции уверяет, что не планируются санкции к депутатам от "Слуги народа", которые вошли в объединение Разумкова.

Напомним, бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков обнародовал список депутатов, которые войдут в созданное им межфракционное объединение под названием «Разумная политика».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги