Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия отрицает, что на съезде одноименной партии будет приниматься решение о лишении бывшего главы парламента Дмитрия Разумкова депутатского мандата.

Об этом он сказал в эфире шоу "Свобода Слова Савика Шустера", передают Українськi Новини.

"Мне кажется, что кроме страхов самого Разумкова, такой информации мы не присылали никому. У нас действительно будет съезд. Вопроса на съезде такого нет", - сказал Арахамия.

Арахамия не считает создание межфракционного объединения шагом Разумкова в самостоятельную политику, по его мнению, самостоятельным шагом было бы сдать мандат и пойти на выборы.

Председатель фракции уверяет, что не планируются санкции к депутатам от "Слуги народа", которые вошли в объединение Разумкова.

Напомним, бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков обнародовал список депутатов, которые войдут в созданное им межфракционное объединение под названием «Разумная политика».