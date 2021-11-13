Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия отрицает, что на съезде одноименной партии будет приниматься решение о лишении бывшего главы парламента Дмитрия Разумкова депутатского мандата.
Об этом он сказал в эфире шоу "Свобода Слова Савика Шустера", передают Українськi Новини.
"Мне кажется, что кроме страхов самого Разумкова, такой информации мы не присылали никому. У нас действительно будет съезд. Вопроса на съезде такого нет", - сказал Арахамия.
Арахамия не считает создание межфракционного объединения шагом Разумкова в самостоятельную политику, по его мнению, самостоятельным шагом было бы сдать мандат и пойти на выборы.
Председатель фракции уверяет, что не планируются санкции к депутатам от "Слуги народа", которые вошли в объединение Разумкова.
Напомним, бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков обнародовал список депутатов, которые войдут в созданное им межфракционное объединение под названием «Разумная политика».
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