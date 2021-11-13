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Если по определенным направлениям не произойдет улучшений, еще до конца нынешнего года может быть заменено более половины состава Кабинета министров. Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил народный депутат из фракции «Слуга народа» Олег Дунда, пишет Лента.

По его информации, в работе правительства будут решающими ноябрь и декабрь.

«С моей точки зрения, возможны изменения более 50% состава Кабмина. У нас изменились внешние условия, у нас поменялись внутренние условия. Это абсолютно другие задачи. И под эти задачи, вполне возможно, нужно подбирать других людей – начиная от министра энергетики и там министра здравоохранения», – объяснил политик.

Дунда акцентировал внимание на том, что результат их работы «за последние два месяца покажет целесообразность этого». А в случае неэффективности министров, ротации в Кабмине могут произойти до конца 2021 года.

«Думаю, что в этом году все будет», – предположил нардеп.
ForUm

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