Украинский пленник Руслан Макарец скончался в колонии оккупированной Макеевки в результате ножевых ранений, сообщила уполномоченный Верховной Рады Людмила Денисова.

«Получила шокирующее известие о смерти нашего согражданина, 37-летнего Руслана Макарца в Макеевской исправительной колонии №32, расположенной на временно оккупированной территории Донецкой области. Смерть Макарца наступила в результате нанесения ему ножевых ранений», - написала она.

Мужчина был задержан оккупационными властями 22 марта 2019 года в оккупированной Горловке. После чего он был незаконно приговорен так называемым «Верховным судом ДНР» к 13 годам заключения за якобы «шпионаж в пользу украинских спецслужб».

Денисова заявляет, что украинские власти пытались освободить Руслана из плена. Однако процесс освобождения лиц из неподконтрольных правительству Украины территорий не происходит из-за блокирования реализации Минских договоренностей страной-агрессором. В последний раз 9 незаконно лишенных свободы граждан Украины с временно оккупированной территории Донецкой области передали 16 апреля 2020 года.

В настоящее время подконтрольные РФ незаконные вооруженные формирования в ОРДЛО содержат в тюрьмах 301 гражданина Украины: 224 – в Донецкой и 77 – в Луганской области.

Руслан Макарец 1984 года рождения, у него остались родственники, живущие сейчас и на подконтрольной украинскому правительству территории, и на оккупированной.

По информации сайта «Граты», житель Горловки Макарец с февраля 2017 по май 2018 года служил у оккупантов водителем в инженерно-саперной роте одной из воинских частей «ДНР». После окончания службы он уехал в Бахмут, который находится под контролем украинской власти. В украинской полиции Макарец договорился об участии в программе «Тебя ждут дома», которая предусматривает освобождение от уголовной ответственности участников незаконных вооруженных формирований при добровольной сдаче, содействии правоохранителям и отсутствии обвинений в тяжких преступлениях.

Затем он попытался вернуться на оккупированную территорию к родным. При въезде на КПП в Горловке он был задержан сотрудниками оккупационного «Министерства госбезопасности».