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«Слуга народа» в понедельник, 15 ноября, проведет съезд партии, на котором будут рассмотрены вопросы ротации руководства политической силы, также планируется принятие ряда заявлений и обращений, сообщила спикер фракции Юлия Палийчук.

«В понедельник, 15 ноября, состоится съезд партии «Слуга Народа», на котором рассмотрят вопросы ротации руководства политической силы. Также по результатам съезда планируется принятие ряда политических заявлений и обращений", - написала она в Telegram.

Напомним, первый вице-спикер парламента Александр Корниенко заявил, уходит с поста главы партии «Слуга народа».
ForUm

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