Военнослужащие Херсонского отряда совместно СБУ предотвратили попытку незаконного перемещения взрывчатых веществ из оккупированного Крыма.

По данным Госпогранслужбы, на днях в контрольный пункт въезда-выезда «Каланчак» из временно оккупированного Крыма прибыл автомобиль Рено Трафик. Водитель и трое пассажиров – граждане Украины.

Во время осмотра транспортного средства и находившихся в нем вещей пограничники совместно с сотрудниками ГУ СБУ в АР Крым и инспектором таможни обнаружили банку варенья, в которой находилась тротиловая шашка весом 400 граммов. Кроме того, у одного из пассажиров пограничники обнаружили две единицы холодного оружия.

По факту выявления признаков уголовного преступления, предусмотренного ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» военнослужащие сообщили представителям Национальной полиции. Следственные действия продолжаются.